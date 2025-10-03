LE PLACARD AUX EMOTIONS – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

LE PLACARD AUX EMOTIONS Début : 2026-02-22 à 10:30. Tarif : – euros.

Léa est perturbée en ce moment. Quand vient l’heure d’aller au lit, c’est un peu les montagnes russes avec ses émotions ! Un soir elle pétille de joie, le lendemain elle pleure comme une fontaine. Elle change d’humeur comme de chaussettes !Pendant que ses émotions font des loopings dans son petit coeur, le calme lui à pris la poudre d’escampette ! Du coup Léa à bien du mal à s’endormir…Mais cette nuit-là, son placard devient le théâtre d’un événement extraordinaire. Léa ouvre la porte à ses émotions. Ensemble, ils entreprennent un voyage enchanté au pays de l’intérieur afin d’apprendre à coexister plus harmonieusement.Au fil de cette nuit mouvementée, avec l’aide de ses émotions devenues ses alliées Léa découvre l’importance de la communication et de la compréhension mutuelle au sein de sa famille. Qui aurait cru qu’un simple placard deviendrait le carrousel d’une telle aventure ?

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77