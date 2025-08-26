Noémie de Lattre « L’Harmonie des Genres » Sainte-Savine

Noémie de Lattre « L’Harmonie des Genres » Sainte-Savine samedi 7 mars 2026.

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

Après avoir interrogé le féminisme et la condition des femmes dans Féministe pour Homme , nommé aux Molières en 2020, Noémie de Lattre nous présente son nouveau spectacle L’Harmonie des Genres.



Dans un univers rock et entourée de trois musiciennes, Noémie s’intéresse cette fois au couple, à l’amour, au sexe… Sujets à la fois intimes et universels, qu’elle aborde par le prisme post #MeToo.



Comment les hommes vont-ils trouver leur chemin vers une masculinité heureuse et bienveillante ? Comment les femmes vont-elles réussir à être fortes et épanouies tout en étant parfois désespérément attirées par des bad boys ?



1h30 pendant lesquelles on regarde le monde autrement, on l’écoute, on réfléchit, on rit souvent, on pleure un peu, on est ensemble toujours, en harmonie plus que jamais, et à la fin, on fait la fête !



Avec

Noémie de Lattre, Elodie MILO (guitare), Cléo BIGONTINA (basse), SWANNY ELZINGRE (batterie)



Production

Arts & Spectacles Production .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

