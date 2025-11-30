NOGA EREZ – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : NOGA EREZNoga Erez est une artiste visionnaire qui bouscule les genres, et s’impose comme une voix singulière de la scène musicale contemporaine avec son univers sonore inclassable. Sur scène, son énergie est magnétique et transforme chaque concert en une expérience immersive et inoubliable. De retour en France, Noga Erez sera en concert à Paloma, à Nîmes le 30 novembre 2025.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30