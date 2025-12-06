Nogent-le-Bernard fête Noël ! Nogent-le-Bernard

Le village de Nogent le Bernard fête Noël et vous invite à ses animations
– 14h30 Séance de cinéma au P’tit Nogent Les Cinq Légendes Gratuit
– 16h00 Arrivée du Père Noël
– 16h30 Illumination du sapin place de l’église
Goûter offert et mini marché de Noël au café associatif.   .

Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 33 13 

