Nogent-le-Bernard fête Noël ! Nogent-le-Bernard samedi 6 décembre 2025.
Nogent-le-Bernard Sarthe
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Le village de Nogent le Bernard fête Noël et vous invite à ses animations
– 14h30 Séance de cinéma au P’tit Nogent Les Cinq Légendes Gratuit
– 16h00 Arrivée du Père Noël
– 16h30 Illumination du sapin place de l’église
Goûter offert et mini marché de Noël au café associatif. .
Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 33 13
