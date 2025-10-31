Nohémie Nko et Steve Mounson au casino Cayeux-sur-Mer
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-31 21:30:00
Concert au bar lounge
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56
English :
Concert in the lounge bar
German :
Konzert in der Loungebar
Italiano :
Concerto nel lounge bar
Espanol :
Concierto en el bar salón
L’événement Nohémie Nko et Steve Mounson au casino Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2024-07-04 par OT DE LA BAIE DE SOMME