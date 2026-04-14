Noilly Prat, Noilly Prat, Marseillan

Noilly Prat 1 – 7 juin Noilly Prat Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:30:00+02:00

À Marseillan, dans un cadre authentique et préservé, plongez au cœur d’un lieu chargé d’histoire, où tradition et savoir-faire se transmettent depuis plus de deux siècles.

Poussez les portes de la Maison Noilly Prat et laissez-vous transporter dans cette vermoutherie, berceau du tout premier vermouth français.

Au cours de la visite guidée, découvrez l’histoire de cette grande marque fondée en 1813 par Joseph Noilly, parcourez les étapes de l’élaboration de cet apéritif unique et explorez les espaces où il prend vie.

Noilly Prat 1 Rue Noilly 34340 Marseillan Marseillan 34340 Hérault Occitanie

Venez découvrir la fabrication du vermouth

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