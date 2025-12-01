Noir et Blanc Galerie Padma Nérac
Galerie Padma 5 Rue Armand Fallières Nérac Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-31
2025-12-01 2025-12-06
La Galerie Padma ouvre ses portes au mois de décembre avec une exposition exceptionnelle d’oeuvres en noir et blanc présentées notamment par l’artiste Michel Clary ainsi que Rachel Gaillard-Polak, Fabrice-Marcel Guisiano, Karen Hobbs, Inge Zorn, Patrick Charrier, Noémie Cantegrel, Ruth Hoonacker.
Ouvert tous les après-midis du lundi au vendredi et le samedi de 10h à 18h30. .
Galerie Padma 5 Rue Armand Fallières Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine galeriepadma@gmail.com
