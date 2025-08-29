Noir et humide 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Samedi 14 février 2026 à partir de 15h et à partir de 19h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Texte de théâtre pour surmonter ses peurs, dès 8 ans.Enfants

Le grand rêve de Lene est d’aller explorer seule la cave de la maison familiale. Seulement, il y fait noir et humide, et son frère lui a formellement interdit d’emprunter sa belle lampe de poche jaune. L’occasion se présente enfin. Elle va pouvoir descendre. Mais à peine a-t-elle réussi à se saisir de la lampe qu’elle entend son frère rentrer.





Lene va-t-elle aller au bout de ses actes ? Se projeter dans l’inconnu et transgresser l’interdit ?

Avec simplicité et précision, trois interprètes portent ce récit d’apprentissage. L’écriture de Jon Fosse rythme les hésitations de Lene, ses peurs et ses désirs de transgressions.







Dans un décor minimaliste, L’Amin Théâtre esquisse le contour des portes et les pièces de la maison par des lignes blanches. Chacune, chacun, pouvant ainsi transposer l’histoire dans sa propre maison.

Un spectacle pour émanciper nos peurs enfantines, qui fait confiance à la capacité d’écoute et d’imagination et au suspens de l’écriture.







Par L’Amin Théâtre

Auteur Jon Fosse

Metteur en scène, Christophe Laluque .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Theater text for overcoming fears, ages 8 and up.

German :

Theatertext zur Überwindung von Ängsten, ab 8 Jahren.

Italiano :

Uno spettacolo che aiuta a superare le proprie paure, dagli 8 anni in su.

Espanol :

Una obra que te ayudará a superar tus miedos, para mayores de 8 años.

