NOIR INTERIEUR MICHEL DOMERG Perpignan

Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 11:00:00
fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :
2026-01-14

A la Loge de Mer, Michel Domerg expose Noir Intérieur.
  .

Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 33 18  perpignan.culture@mairie-perpignan.com

English :

At the Loge de Mer, Michel Domerg exhibits Noir Intérieur.

