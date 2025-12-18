NOIR INTERIEUR MICHEL DOMERG Perpignan
NOIR INTERIEUR MICHEL DOMERG Perpignan mercredi 14 janvier 2026.
NOIR INTERIEUR MICHEL DOMERG
Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 11:00:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
Date(s) :
2026-01-14
A la Loge de Mer, Michel Domerg expose Noir Intérieur.
.
Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 33 18 perpignan.culture@mairie-perpignan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Loge de Mer, Michel Domerg exhibits Noir Intérieur.
L’événement NOIR INTERIEUR MICHEL DOMERG Perpignan a été mis à jour le 2025-12-18 par PERPIGNAN TOURISME