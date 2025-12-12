NOIR JUIF ET BORGNE – CAFE DE LA DANSE Paris

NOIR JUIF ET BORGNE Début : 2026-01-26 à 20:00. Tarif : – euros.

NOIR JUIF ET BORGNENoir, Juif Et Borgne « Il était une fois Sammy Davis Jr »Il est cet enfant d’HarlemIl est celui qui était sur scène dès l’âge de 3 ansIl est celui qui a connu la guerreIl est celui qui a mené JFK au pouvoirIl est l’ami de Frank Sinatra et d’Elvis PresleyIl est acteurIl est danseurIl est HollywoodIl est noir, juif et borgneIl est Sammy Davis JrAvec Larry Benzaken et Franck LebonUne mise en scène de Hugues DuquesneMusique de Franck Lebon

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75