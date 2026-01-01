Noir, Juif et Borgne : il était une fois Sammy Davis Jr au Café de la Danse

Noir, Juif Et Borgne « Il était une fois Sammy Davis Jr. »

Sammy Davis Jr est une figure emblématique du XXe siècle. Il aurait eu 100 ans (8 décembre 1925 – 16 mai 1990).

Sammy Davis Jr. est hors norme et interroge la notion d’identité en permanence. En cette période où l’on fait croire à chacun qu’il ne peut se définir que par un seul critère, cette attitude est réellement radicale.

Raconter Sammy Davis Jr. aujourd’hui est une nécessité. Dans un monde où on a oublié la nuance, lui en fait une leçon de vie.

Il est cet enfant d’Harlem

Il est celui qui était sur scène dès l’âge de 3 ans

Il est celui qui a connu la guerre

Il est celui qui a mené JFK au pouvoir

Il est l’ami de Frank Sinatra et d’Elvis Presley

Il est acteur

Il est danseur

Il est Hollywood

Il est noir, juif et borgne

Il est Sammy Davis Jr

« Noir, Juif et Borgne – Il était une fois Sammy Davis Jr. », une odyssée musicale de Hugues Duquesne et Larry Benzaken.

Avec Larry Benzaken & Robin Lebon

Création musicale : Franck Lebon

Décors : Caroline Lowenbach

Costumes : Justine Rouaix-Berné

Création lumière : Thomas Rizzotti

Directrice de production Claire-Elsa Misrahi

Une production 20h40 Productions et Art&Sté.

Avec le soutien de la Sacem et La Culture avec la copie privée.

« Je suis le premier cowboy noir, juif et borgne » Sammy Davis Jr.

Du lundi 19 janvier 2026 au mardi 17 février 2026 :

lundi

de 20h00 à 21h30

payant

32 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-19T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-16T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-19T20:00:00+02:00_2026-01-19T21:30:00+02:00;2026-01-26T20:00:00+02:00_2026-01-26T21:30:00+02:00;2026-02-02T20:00:00+02:00_2026-02-02T21:30:00+02:00;2026-02-09T20:00:00+02:00_2026-02-09T21:30:00+02:00;2026-02-16T20:00:00+02:00_2026-02-16T21:30:00+02:00



https://youtu.be/1Qm2R8k9sgM?si=SRmJdoYZYi8gMdav https://www.facebook.com/profile.php?id=61570014676824 https://www.facebook.com/profile.php?id=61570014676824 Bande annonce Bande annonce



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

