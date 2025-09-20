« NOIR, LA COULEUR QUI TUE » 50, rue Justin Roc- 97223 LE DIAMANT Le Diamant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:20:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T16:50:00

Visite hommage du domicile de Lucien CIDALISE-MONTAISE

Lucien Cidalise-Montaise, diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux et du Bâtiment de Paris, prit sa fonction d’architecte dans les années 80. Fervent défenseur du patrimoine martiniquais, il fût président de l’Ordre des architectes.

Dans cette même dynamique, ce partisan s’est découvert une passion pour l’écriture en regroupant dans son ouvrage « Noir, la couleur qui tue » ses différents articles.

Samedi 20 septembre 2025, une visite hommage de son domicile sera possible.

Ancienne maison familiale qu’il reconstruira, elle deviendra un véritable petit musée de par son architecture à la fois locale et moderne mais aussi grâce au fonds culturel collecté lors de ses nombreux voyages.

Cette visite unique organisée par la bibliothèque municipale du Diamant s’adresse à tout public.

Madame CIDALISE-MONTAISE dépeindra l’histoire de sa demeure.

Vous découvrirez le chroniqueur, l’auteur qu’il était la personnalité qui a fait de lui cet homme engagé.

Ne ratez pas l’occasion de savourer des anecdotes qui enrobent ses différentes passions!

50, rue Justin Roc- 97223 LE DIAMANT 50, rue Justin Roc 97223 LE DIAMANT Le Diamant 97223 Martinique Martinique 0596 76 50 92 La maison de Mr Lucien Cidalise-Montaise est située au 50, rue Justin Roc face à l'hôtel de ville du DIAMANT, à proximité de la bibliothèque. Transport arrêt église au 39, rue Justin Roc. Parking non loin de l'hôtel de ville

