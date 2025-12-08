Noir Galerie Marianne Cat Marseille 6e Arrondissement

Noir

Du 08/12/2025 au 10/01/2026 tous les jours de 11h à 18h30. Galerie Marianne Cat 53 rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-08 11:00:00

fin : 2026-01-10 18:30:00

2025-12-08

Situé dans un splendide hôtel particulier datant de 1760, la boutique galerie Marianne Cat est un endroit atypique où plusieurs univers cohabitent.

Depuis plus de 20 ans, Marianne Cat, diplômée des Beaux Arts et elle-même styliste spécialisée dans la maille, propose une sélection cohérente de marques originales et de trouvailles diverses dans une atmosphère arty.







Son espace accueille aussi des expositions, dont celle de Vincent Proust, Noir art contemporain de tableaux. .

Galerie Marianne Cat 53 rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 79 28 95 proust-vincent@orange.fr

English :

Located in a splendid townhouse dating from 1760, the Marianne Cat boutique gallery is an atypical place where several worlds cohabit.

