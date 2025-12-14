NOIR PANTHÈRE, FILLE DE LA TERRE Cabrières

NOIR PANTHÈRE, FILLE DE LA TERRE

10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Une histoire forte qui emmène le public au cœur de l’Afrique, de la castration du féminin à la libération des forces vitales en nous.

Entre conte et théâtre, Claire Savenca nous emmène en Afrique sur les pas d’Awa et de la panthère noire.

De l’excision à la libération des forces vitales sauvages qui nous habitent, un voyage intense et lumineux. .

English :

A powerful story that takes the audience to the heart of Africa, from the castration of the feminine to the liberation of the vital forces within us.

