Noir sur Istres Château des Baumes Istres

Noir sur Istres

Samedi 22 novembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Le polar s’invite à Istres ! Rendez-vous les 21 et 22 novembre au Château des Baumes pour le premier festival Noir sur Istres projections, rencontres, dédicaces et conférence autour du roman noir.

L’association L’Étang des Livres organise le premier festival Noir sur Istres, les 21 et 22 novembre 2025, au Château des Baumes. Le festival s’ouvrira le vendredi soir au cinéma Le Coluche avec la projection d’un classique du genre, choisi par la marraine Dominique Manotti. Le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h, le Château accueillera quatorze auteurs pour des rencontres, dédicaces et une conférence intitulée Écrire un polar, est-ce nécessairement s’engager ? .

Vente de livres sur place et ambiance noire garantie pour tous les amateurs de romans policiers. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 19 39 32

English :

Thriller invites itself to Istres! Join us at the Château des Baumes on November 21 and 22 for the first Noir sur Istres festival, featuring screenings, meetings, book signings and a conference on crime novels.

German :

Der Krimi kommt nach Istres! Treffen Sie sich am 21. und 22. November im Château des Baumes zum ersten Festival Noir sur Istres: Filmvorführungen, Treffen, Signierstunden und Konferenzen rund um den Kriminalroman.

Italiano :

I romanzi gialli arrivano a Istres! Unitevi a noi il 21 e 22 novembre allo Château des Baumes per il primo festival Noir sur Istres: proiezioni, incontri, firme di libri e una conferenza sui romanzi polizieschi.

Espanol :

¡La novela negra llega a Istres! Únase a nosotros los días 21 y 22 de noviembre en el Château des Baumes para asistir al primer festival Noir sur Istres: proyecciones, encuentros, firmas de libros y una conferencia sobre novela negra.

L’événement Noir sur Istres Istres a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme d’Istres