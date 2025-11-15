Noir sur la Ville Salle Municipale Pierre Lanoé Lamballe-Armor

Noir sur la Ville Salle Municipale Pierre Lanoé Lamballe-Armor samedi 15 novembre 2025.

Noir sur la Ville

Salle Municipale Pierre Lanoé Rue Mouéxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Dédié aux amoureux du roman noir, le festival Noir sur la Ville est un événement incontournable. Durant deux jours, Lamballe devient la capitale du polar. Dans la salle municipale, se tient un salon du livre véritable espace de rencontres où les lecteurs peuvent échanger avec leurs auteurs préférés. À chaque coin de la ville des animations sont proposées expositions, séances de cinéma, espaces de lecture, débats … .

Salle Municipale Pierre Lanoé Rue Mouéxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noir sur la Ville Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André