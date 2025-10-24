Noir sur la ville Rencontre avec Alain le Flohic et Martine Grijol Au bord du monde Plérin

Noir sur la ville Rencontre avec Alain le Flohic et Martine Grijol Au bord du monde Plérin vendredi 24 octobre 2025.

Noir sur la ville Rencontre avec Alain le Flohic et Martine Grijol

Au bord du monde 52 Rue des Bleuets Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 18:30:00

fin : 2025-10-24 19:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Rencontre avec Alain Le Flohic et Martine Grijol

Noir sur la ville

Alain Le Flohic et Martine Grijol viennent nous présenter leurs coups de cœur de la nouvelle édition du festival Noir sur la ville qui aura lieu à Lamballe les 15 et 16 novembre. Des polars et romans noirs de choix à découvrir !

Écoutons Alain Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir… Une citation que nous proposons de contester dans un moment que nous souhaitons partagé.

Nous aimons les polars, les romans noirs. Nous pensons qu’ils nous aident à comprendre le monde tel qu’il est et souvent tel qu’il ne va pas…

Le polar est varié roman historique, à énigme, thriller, roman noir social, roman pour la jeunesse…

A travers une dizaine de présentation de nos coups de cœur, nous pensons vous aider à découvrir la qualité, la diversité du genre qui mobilise l’équipe de Noir sur la ville depuis trente ans. .

Au bord du monde 52 Rue des Bleuets Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noir sur la ville Rencontre avec Alain le Flohic et Martine Grijol Plérin a été mis à jour le 2025-10-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme