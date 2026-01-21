Noire, du roman à la réalité augmentée Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Vendredi 13 février, 17h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Rencontre avec Tania de Montaigne, Stephane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud, autour de leur installation immersive « Noire ».

L’installation relate l’expérience de Claudette Colvin qui, le 2 mars 1955, refuse de céder sa place à une femme blanche dans un bus de Montgomery, capitale de l’Alabama.

Noire est à découvrir du 13 février au 15 mars aux Champs Libres. L’œuvre a remporté le Prix de la meilleure œuvre immersive en 2024, décerné pour la première fois par le festival de Cannes.

En partenariat avec le festival Travelling et le TNB.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-13T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T18:30:00.000+01:00

1



Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

