Noire Musée de Bretagne Rennes 13 février – 15 mars Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation obligatoire

Une installation interactive en réalité augmentée, qui revient sur la vie méconnue de Claudette Colvin, pionnère oubliée du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis.

2 mars 1955, Claudette Colvin, 15 ans, refuse de céder sa place à une femme blanche dans un bus de Montgomery, capitale de l’Alabama. Bien avant Rosa Parks, l’adolescente ouvre, aux États-Unis, la voie du mouvement des droits civiques. Mais l’Histoire n’a pas retenu son nom. Grâce à la réalité augmentée, cette installation permet de revivre ce moment fondateur et de réparer l’oubli.

Un témoignage revenu du passé donnant vie aux invisibles.

Tania de Montaigne a d’abord fait de Claudette l’héroïne de son livre paru en 2015, puis d’un spectacle présenté au TNB en 2022. Cette nouvelle adaptation, sous la forme d’une installation immersive en réalité augmentée, réalisée par Antoine Foekinos et Pierre-Alain Giraud_,_ a remporté le Prix de la meilleure œuvre immersive au Festival de Cannes en 2024.

​En partenariat avec le Théâtre National de Bretagne et le Festival Travelling.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



