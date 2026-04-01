Liévin

Noires Mines Samir

9 place Gambetta Liévin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Noires Mines Samir est l’histoire d’une famille d’immigrés algériens arrachés à leurs montagnes kabyles pour les mines du Nord de la France.

C’est l’histoire de Samir, treize ans, le sixième enfant de la famille, qui découvre son homosexualité en même temps que la colle à rustine, la bière et l’essence.

Samir porte le poids de ses regrets et de sa culpabilité, mais aussi la beauté et la force d’un homme qui tient debout malgré tout. Des services psychiatriques en appartements thérapeutiques, entouré par les voix de son passé, Samir tourne en rond entre les 4 murs de sa chambre. Il fume, écoute en boucle les chansons de sa jeunesse perdue et nous emporte dans son récit avec une énergie joyeuse… malgré tout ! .

9 place Gambetta Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 44 85 10 arcenciel@lievin.fr

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English :

Noires Mines Samir is the story of a family of Algerian immigrants uprooted from their Kabyle mountains for the mines of northern France.

L’événement Noires Mines Samir Liévin a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme de Lens-Liévin