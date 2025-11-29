NOISE CONFUSION BUBAR Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Noise Confusion est un power trio Nantais de Grunge/Rock Alternatif mêlant riffs enragés, cris d’abandons et lyrics engagés, le tout dans une forte énergie scénique.Le groupe compte actuellement deux albums : « Deafening » sorti en Juillet 2024 et « Abandon » sorti en Septembre 2025.https://www.instagram.com/noiseconfusionband/https://youtu.be/PhnJAkq9lNk?si=CiUPKbfz234VgXGA

BUBAR Nantes 44200