Noisettes, à la recherche de la planète idéale, Planétarium, Rennes
mercredi 8 juillet 2026 · Planétarium · Rennes
Informations pratiques
Noisettes, à la recherche de la planète idéale 8 juillet – 28 août Planétarium Ille-et-Vilaine
6 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T12:30:00+02:00 – 2026-07-08T13:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T12:30:00+02:00 – 2026-08-28T13:00:00+02:00
Nino et Lili sont deux écureuils prêts à tout pour manger des noisettes, et prêts à faire encore plus pour des super noisettes. Et apparemment, ils pensent en trouver plein sur les autres planètes. Accompagnez-les dans leur aventure à la recherche de la planète parfaite.
Ce voyage permet de prendre conscience des distances, des caractéristiques de la Lune, des planètes, de notre Terre.
Planétarium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie »}] Espace des sciences
Film d’animation vacances
DR
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