Noisettes et Jurançon L’expérience à croquer Clos Mazangé Monein

Noisettes et Jurançon L’expérience à croquer

Clos Mazangé 13, Chemin Palassio Monein Pyrénées-Atlantiques

Inspiré des Journées Européennes du Patrimoine, Vignobles en Scène est le grand rendez-vous annuel de l’œnotourisme en France. Chaque 3ᵉ week-end d’octobre, les destinations labellisées Vignobles & Découvertes vous proposent un programme riche et accessible, pour vivre le vignoble autrement. Dégustations, balades, spectacles, rencontres… Un moment unique pour (re)découvrir la diversité des terroirs français, entre culture, patrimoine et plaisir des sens.

Venez participer à une promenade commentée de 20 mn dans les vignes et dans le verger de noisetiers, suivie d’une dégustation de jurançon accompagnée de pate à tartiner sur pain grillé ou brioché . .

Clos Mazangé 13, Chemin Palassio Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 86 15 16

