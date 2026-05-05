Noix et Vignes en Borderies – Visites découverte de 2 exploitations, La Noyeraie des Borderies, Saint-André-des-Combes

Noix et Vignes en Borderies – Visites découverte de 2 exploitations Vendredi 5 juin, 10h00 La Noyeraie des Borderies Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Et si vous passiez de l’autre côté de l’assiette… et du verre ?

Le vendredi 5 juin, au cœur du terroir des Borderies, on vous ouvre les portes de nos deux domaines familiaux, à seulement quelques minutes à pied l’un de l’autre.

Rachelle – Vignoble Desrentes

Cécile – Noyeraie des Borderies

Deux productrices, deux savoir-faire… et une même envie : vous faire vivre une expérience vraie, gourmande et conviviale.

AU PROGRAMME

2 départs de visite : 10h ou 14h30

➡️ Visite des deux domaines (en petits groupes)

➡️ Immersion entre vignes & noyers

➡️ Dégustations

️ Entre les visites : déjeuner convivial (en option)

Planches à partager, produits fermiers, dégustations… le tout dans une ambiance simple et chaleureuse ! Et pour les enfants ? Un “buffet des petits fermiers” leur est dédié

POURQUOI VENIR ?

✔️ Comprendre ce que vous mangez et buvez

✔️ Rencontrer celles qui produisent

✔️ Vivre un vrai moment en famille ou entre amis

✔️ Et surtout… se faire plaisir !

️ Places limitées – sur réservation

Louzac-Saint-André (Borderies)

cliquez ici Réservez votre créneau (10h ou 14h30) dès maintenant !

La Noyeraie des Borderies 3 chez Devaud 16100 Louzac-Saint-André Saint-André-des-Combes 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.noyeraie.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@noyeraie.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0677191167 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=1e64349e-df54-4b32-abc5-f2a762905852&culture=fr-FR&idoi=15bab5eb-582f-4031-b1df-5c763a84415c&idPrestation=040cf404-d7e3-416d-814b-913190ef560d&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=1e64349e-df54-4b32-abc5-f2a762905852&culture=fr-FR&idoi=15bab5eb-582f-4031-b1df-5c763a84415c&idPrestation=040cf404-d7e3-416d-814b-913190ef560d&searchFirstAvailableDates=1 »}]

Rachelle, au Vignoble Desrentes, et Cécile, à la Noyeraie des Borderies, vous ouvrent les portes de leurs domaines familiaux, ancrés depuis trois générations dans ce terroir d’exception. viticulture noix

Desrentes