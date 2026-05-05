Noix et Vignes en Borderies – Visites découverte de 2 exploitations, La Noyeraie des Borderies, Saint-André-des-Combes
Noix et Vignes en Borderies – Visites découverte de 2 exploitations, La Noyeraie des Borderies, Saint-André-des-Combes vendredi 5 juin 2026.
Noix et Vignes en Borderies – Visites découverte de 2 exploitations Vendredi 5 juin, 10h00 La Noyeraie des Borderies Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Et si vous passiez de l’autre côté de l’assiette… et du verre ?
Le vendredi 5 juin, au cœur du terroir des Borderies, on vous ouvre les portes de nos deux domaines familiaux, à seulement quelques minutes à pied l’un de l’autre.
Rachelle – Vignoble Desrentes
Cécile – Noyeraie des Borderies
Deux productrices, deux savoir-faire… et une même envie : vous faire vivre une expérience vraie, gourmande et conviviale.
AU PROGRAMME
2 départs de visite : 10h ou 14h30
➡️ Visite des deux domaines (en petits groupes)
➡️ Immersion entre vignes & noyers
➡️ Dégustations
️ Entre les visites : déjeuner convivial (en option)
Planches à partager, produits fermiers, dégustations… le tout dans une ambiance simple et chaleureuse ! Et pour les enfants ? Un “buffet des petits fermiers” leur est dédié
POURQUOI VENIR ?
✔️ Comprendre ce que vous mangez et buvez
✔️ Rencontrer celles qui produisent
✔️ Vivre un vrai moment en famille ou entre amis
✔️ Et surtout… se faire plaisir !
️ Places limitées – sur réservation
Louzac-Saint-André (Borderies)
cliquez ici Réservez votre créneau (10h ou 14h30) dès maintenant !
La Noyeraie des Borderies 3 chez Devaud 16100 Louzac-Saint-André Saint-André-des-Combes 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.noyeraie.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@noyeraie.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0677191167 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=1e64349e-df54-4b32-abc5-f2a762905852&culture=fr-FR&idoi=15bab5eb-582f-4031-b1df-5c763a84415c&idPrestation=040cf404-d7e3-416d-814b-913190ef560d&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=1e64349e-df54-4b32-abc5-f2a762905852&culture=fr-FR&idoi=15bab5eb-582f-4031-b1df-5c763a84415c&idPrestation=040cf404-d7e3-416d-814b-913190ef560d&searchFirstAvailableDates=1 »}]
Rachelle, au Vignoble Desrentes, et Cécile, à la Noyeraie des Borderies, vous ouvrent les portes de leurs domaines familiaux, ancrés depuis trois générations dans ce terroir d’exception. viticulture noix
Desrentes