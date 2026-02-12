Nol peintre expose 50 ans de passion partagée Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac

Nol peintre expose 50 ans de passion partagée

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Début : 2026-04-10 15:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

2026-04-10

Dans cette rétrospective, le peintre Nol retrace 50 années de sa vocation artistique, dont une quarantaine est intimement liée à la vie locale.

English :

In this retrospective, the painter Nol retraces 50 years of his artistic vocation, some 40 of which are intimately linked to local life.

