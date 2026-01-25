Nola Black Soul salle des 3 îles Indre

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 17:00 – 18:00

Gratuit : non TARIF PLEIN 12,20€ / RÉDUIT : 7,10 € Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Nola Black Soul, c’est l’histoire de l’envoûtement d’un musicien qui pour avoir oublié la puissance de son âme noire, se retrouve victime d’un sort vaudou. Il lui faudra affronter ses peurs, ses doutes pour retrouver peu à peu sa mémoire… et son visage.Au fil des rencontres, son chemin initiatique passera par le pays cajun, Trémé, le vieux quartier noir de Nola, Congo-Square ou les clubs de Bourbon Street, touchant du doigt la puissance des métissages musicaux unissant dans une pulsation vitale, l’Afrique, la Caraïbe et le delta du Mississippi…Mise en scène : Laurent Gachet. Avec : Zaf Zapha, Ludovic Leleu, Philippe Anicaux, Kate Combault. SAMEDI 7 FÉVRIER / 17H (DURÉE : 50 MIN.)SALLE DES 3 ÎLESRÉSERVATION CONSEILLÉEDans la cadre de la saison culturelle de la Ville d’Indre

salle des 3 îles Indre 44610

https://indre.vostickets.net/billet/FR/representation-INDRE-31048-0.wb?REFID=vLwkAAAAAABXAA



