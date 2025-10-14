Nolwenn Korbell Centre Culturel de Rosporden Rosporden

Nolwenn Korbell Vendredi 27 mars 2026, 20h30 Centre Culturel de Rosporden Finistère

Un nouvel album, un nouveau groupe, de nouveaux sons de guitare et de basse, de claviers synthétiques et des rythmiques électro qui créent un tourbillon d’accents rock, mêlant la poésie aux sons rugueux de la guitare électrique. Un album à la croisée de la chanson, de sensation trip-hop, de rock, mais aussi de pop.

Nouvel Album, Ar Preñv glas, les vers luisants en français.

Distribution :

Nolwenn Korbell : chant

Hélène Brunet : guitare électrique

Thomas Saouzanet : claviers, machines

Matthieu Le Moal : basse, guitare

Centre Culturel de Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine, 29140 Rosporden Rosporden 29140 Kernével Finistère Bretagne

