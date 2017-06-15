Nolwenn Korbell (concert) | CENTRE CULTUREL ROSPORDEN, Médiathèque, Rosporden

Nolwenn Korbell (concert) | CENTRE CULTUREL ROSPORDEN Vendredi 27 mars, 20h30 Médiathèque Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T23:30:00+01:00

MUSIQUES ACTUELLES / TRADITIONNELLES

Tout public – DURÉE : 1H30 MIN

Avec un nouvel album « An Preñv Glas » et un tout nouveau groupe, Nolwenn Korbell explore de nouveaux territoires sonores. Portée par des guitares et basses électriques, des claviers aux textures tantôt synthétiques, tantôt vintage, et des rythmiques électro enveloppantes, sa voix claire et singulière nous livre une parole intime et sensible.

Les textes chantent l’amour, la disparition, la vie, et surtout l’espoir

de ne jamais voir s’éteindre la lumière des vers luisants et des beautés de ce monde. Des chansons habitées, à la fois actuelles et profondément poétiques, entre force des mots et modernité des sons.

Tarifs :

Réduit : 17 €

Plein : 25 €

Gratuit pour les élèves de l’école de musique CCR

DISTRIBUTION : Chant : Nolwenn KORBELL / Guitare électrique : Hélène BRUNET / Claviers, machines : Thomas SAOUZANET / Basse, guitare : Matthieu LE MOAL

https://www.facebook.com/events/1420606459735532/

Médiathèque 17 rue Alsace Lorraine Rosporden Rosporden 29140 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1420606459735532/ »}] https://www.facebook.com/events/1420606459735532/ AVEN

MUSIQUES ACTUELLES / TRADITIONNELLES