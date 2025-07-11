« Nom de code Marichiweu » Hervé Estebeteguy Compagnie Hecho en casa

Nom de code Marichiweu est un diptyque théâtral mis en scène par Hervé Estebeteguy inspiré de l’histoire du Chili et de la dictature d’Augusto Pinochet. Sylvain Levey et Luis Barrales explorent la résistance sous ses multiples formes.

Dans un pays fictif, un groupe de citoyen(ne)s, réuni(e)s dans un ancien studio de cinéma devenu refuge clandestin, crée deux pièces inspirées de l’histoire du Chili à travers le regard d’enfants. Pedro, 9 ans, vit en 1978 sous la dictature ; Alicia, 13 ans, est en exil en France en 1986.

Face à un régime oppressif, peuvent-ils rester des enfants ?

Une expérience théâtrale où chaque histoire personnelle se mêle à l’histoire collective. .

