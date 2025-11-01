Nom de code : Marichiweu (intégrale) Théâtre Comœdia Marmande

Nom de code : Marichiweu (intégrale) Dimanche 19 avril 2026, 15h00 Théâtre Comœdia Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T15:00:00 – 2026-04-19T18:00:00

Fin : 2026-04-19T15:00:00 – 2026-04-19T18:00:00

Diptyque autour des résistances

#1 Regarder le monde avec la tête plantée sur tes épaules de Luis Barrales

#2 Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes de Sylvain Levey

Nous sommes en 2054, dans un pays où un régime totalitaire s’est peu à peu imposé. La liberté de création est fortement entravée. Nous sommes dans un studio de cinéma qui a été brutalement fermé. Depuis quelque temps, des citoyen·ne·s se sont regroupé·e·s pour investir ce lieu et en faire un refuge libre, engagé et poétique afin de résister en faisant du théâtre.

Ils convoquent clandestinement un public pour présenter deux pièces de théâtre s’inspirant de l’histoire du Chili et de deux familles ayant vécu la dictature d’Augusto Pinochet.

Parfois résister c’est rester, parfois c’est partir.

Pedro a 9 ans, Alicia en a 13. Ils sont cousins. Lui vit au Chili (1978). Elle vit en France (1986).

Deux temporalités, deux écritures différentes, mais qui interrogent toutes deux la place de l’enfant sous une dictature ou en exil.

En temps de guerre et de dictature les enfants peuvent-ils simplement rester des enfants ? Ou doivent-ils endosser des responsabilités qui ne sont pas de leur âge ?

Comment se construire à l’adolescence en suivant un chemin d’errance et de déracinement dans une famille exilée.

Ces deux récits explorent les parcours de ceux qui luttent, ceux qui fuient pour survivre et espérer des jours meilleurs.

Tout public à partir de 8 ans | 3h avec entracte de 30 minutes

Théâtre Comœdia 32 rue léopold faye, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553934735 http://mairie-marmande.fr Le Comœdia – Théâtre municipal de Marmande, a pour vocation de mettre en œuvre la programmation Arts Vivants de la Ville. Des rencontres avec les artistes, des ateliers de pratique artistique amateur, des spectacles immersifs, des représentations hors les murs…Tant d’occasions dans la saison pour vous faire vivre aux spectateurs, une expérience à part entière.

Cie Hecho en casa diptyque résistances

Chloé Habasque