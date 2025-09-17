NOM DE CODE MARICHIWEU Nérac

samedi 21 mars 2026.

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Deux temporalités, deux écritures différentes, mais qui interrogent toutes deux la place de l’enfant sous une dictature ou en exil.

#1 REGARDER LE MONDE AVEC LA TÊTE PLANTÉ SUR TES ÉPAULES

Pedro a 9 ans. Il vit au Chili sous une dictature avec ses parents qui sont résistants, et écoutent une radio secrète le soir. A l’école les militaires donnent comme sujet de rédaction Que font vos parents le soir ?

Pedro est face à un dilemme obéir ou inventer pour protéger ses parents ?

En temps de guerre et de dictature les enfants peuvent -ils simplement rester des enfants ?

#2 AVEC LE VENT DANS LE DOS, IL TE POUSSERA DES AILES

Née au Chili le 11 septembre 1973, Alice grandit en France avec ses parents réfugiés politiques. Nomade, exilée, pauvre, difficile de se construire ainsi à 13 ans. À travers ses rencontres toujours fugaces, elle tente de se construire peu à peu.

3H et 45min entract .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

