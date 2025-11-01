Nom de code : Marichiweu (partie #1) Le Péglé | Théâtre de Gascogne, scène conventionnée Mont-de-Marsan

Nom de code : Marichiweu (partie #1) Jeudi 5 mars 2026, 10h00 Le Péglé | Théâtre de Gascogne, scène conventionnée Landes

#1 Regarder le monde avec la tête plantée sur tes épaules de Luis Barrales

Nous sommes dans la banlieue de Santiago du Chili en 1978. Le pays vit sous une dictature après le coup d’Etat militaire planifié et dirigé par le général d’armée Augusto Pinochet.

Pedro a 9 ans. C’est un garçon obéissant, bon élève qui aime le foot et la littérature.

Ses parents sont résistants et écoutent secrètement une radio le soir.

A l’école les militaires manipulent les enfants et leur promettent des récompenses s’ils racontent à travers une rédaction ce que font leurs parents le soir.

Pedro comprent-il l’enjeu de cet exercice ? Doit-il obéir ou bien inventer pour protéger ses parents ?

Nous voulons interroger la place des enfants dans ces contextes de guerre et de dictature. Endossent-ils des responsabilités qui ne sont pas de leur âge ? Ou peuvent-ils rester simplement des enfants.

Tout public à partir de 8 ans | 1h15

Le Péglé | Théâtre de Gascogne, scène conventionnée Rue du Commandant Pardaillan, 40000 Mont de Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

Cie Hecho en casa diptyque résistances

Chloé Habasque