Nom de code : Marichiweu (partie #1) Théâtre Comœdia Marmande

Nom de code : Marichiweu (partie #1) Lundi 20 avril 2026, 10h00 Théâtre Comœdia Lot-et-Garonne

#1 Regarder le monde avec la tête plantée sur tes épaules de Luis Barrales

Nous sommes dans la banlieue de Santiago du Chili en 1978. Le pays vit sous une dictature après le coup d’Etat militaire planifié et dirigé par le général d’armée Augusto Pinochet.

Pedro a 9 ans. C’est un garçon obéissant, bon élève qui aime le foot et la littérature.

Ses parents sont résistants et écoutent secrètement une radio le soir.

A l’école les militaires manipulent les enfants et leur promettent des récompenses s’ils racontent à travers une rédaction ce que font leurs parents le soir.

Pedro comprent-il l’enjeu de cet exercice ? Doit-il obéir ou bien inventer pour protéger ses parents ?

Nous voulons interroger la place des enfants dans ces contextes de guerre et de dictature. Endossent-ils des responsabilités qui ne sont pas de leur âge ? Ou peuvent-ils rester simplement des enfants.

Tout public à partir de 8 ans | 1h10

L’horaire de la représentation est encore à confimer.

Le Comœdia – Théâtre municipal de Marmande, a pour vocation de mettre en œuvre la programmation Arts Vivants de la Ville. Des rencontres avec les artistes, des ateliers de pratique artistique amateur, des spectacles immersifs, des représentations hors les murs…Tant d'occasions dans la saison pour vous faire vivre aux spectateurs, une expérience à part entière.

Cie Hecho en casa diptyque résistances

Chloé Habasque