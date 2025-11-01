Nom de code : Marichiweu (partie #2) Théâtre Le château Barbezieux-Saint-Hilaire

Nom de code : Marichiweu (partie #2) Vendredi 27 mars 2026, 20h30 Théâtre Le château Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00 – 2026-03-27T21:40:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00 – 2026-03-27T21:40:00

#2 Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes de Sylvain Levey

Alice est née au Chili à Valparaiso, le 11 septembre 1973. Ses parents ont fui la dictature d’Augusto Pinochet. Chilienne de naissance, elle devient européenne par la force des choses.

Avec un père qui change de travail comme de chemise, elle poursuit à 13 ans, âge difficile pour se construire, un chemin d’errance et de déracinement dans cette famille exilée. Ils sont nomades et roulent de ville en ville dans une vieille Mercedes break.

On suit Alice qui, par des rencontres souvent fugaces va se transformer et grandir.

Nous voulons interroger les conditions de vie de ceux et celles qui fuient une réalité dangereuse dans l’espoir d’une vie meilleure.

Tout public à partir de 8 ans | 1h15

Théâtre Le château Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

Cie Hecho en casa diptyque résistances

Éric Waltier