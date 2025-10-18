Nom d’un chien ! Maison des Métiers d’Art Douains

Nom d'un chien ! Maison des Métiers d'Art Douains samedi 18 octobre 2025.

Maison des Métiers d'Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains

Samedi 2025-10-18 10:00:00

2025-10-19 19:00:00

2025-10-18

Un événement dédié aux chiens… et à leurs maîtres !

Les 18 et 19 octobre, venez partager un moment unique avec votre compagnon

– Atelier de création de colliers sur mesure

– Médailles 100% personnalisables

– Dégustation de gourmandises

– Portraits de votre chien

– Présence de la SPA de l’Eure

Rendez-vous tout le week-end dans le Lounge sur l’allée centrale du centre ! .

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 00

