Nom d’un chien ! Maison des Métiers d’Art Douains

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Début : Samedi Samedi 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 19:00:00
2025-10-18
Un événement dédié aux chiens… et à leurs maîtres !
Les 18 et 19 octobre, venez partager un moment unique avec votre compagnon
– Atelier de création de colliers sur mesure
– Médailles 100% personnalisables
– Dégustation de gourmandises
– Portraits de votre chien
– Présence de la SPA de l’Eure
Rendez-vous tout le week-end dans le Lounge sur l’allée centrale du centre ! .
Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 00
