Nomade Festival itinérant de bibliothèque en bibliothèque Barr

Nomade Festival itinérant de bibliothèque en bibliothèque

34 avenue des Vosges Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-31 00:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-03-31

Ce festival itinérant invite petits et grands à découvrir la richesse du livre sous toutes ses formes au sein de 6 bibliothèques du pays de Barr Andau, Barr, Dambach-la-Ville, Nothalten, Valff et Zellwiller.Célébrons ensemble nos bibliothèques, véritables lieux de partage et d’enrichissement au coeur de l’action culturelle locale.

NOMADE Le Festival itinérant de bibliothèque en bibliothèque !

2ème édition Les Ani’mots, l’imaginaire s’anime

Le Festival Nomade ouvre ses portes aux Ani’mots, une thématique où l’imaginaire s’anime et où les animaux prennent la parole. Les bibliothèques du territoire invitent petits et grands à partir à la découverte des liens entre animaux, mots et imagination, dans un esprit de création et de partage. À travers les livres, les histoires, les jeux et les animations, explorez un univers peuplé d’animaux réels ou imaginaires, de mots qui bondissent, qui chantent ou qui chuchotent. Un passeport vous accompagnera de bibliothèque en bibliothèque tout au long du festival à chaque étape, une nouvelle aventure vous attend !

Animations gratuites Balade contée, quiz, exposition, concert, ateliers, spectacles

Ce festival itinérant invite petits et grands à découvrir la richesse du livre sous toutes ses formes au sein de 6 bibliothèques du pays de Barr Andau, Barr, Dambach-la-Ville, Nothalten, Valff et Zellwiller.

Découvrez le programme de cette 2ème édition riche en rencontres, atelier, spectacles et découvertes littéraires.

Célébrons ensemble nos bibliothèques, véritables lieux de partage et d’enrichissement au coeur de l’action culturelle locale. 0 .

34 avenue des Vosges Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 56 89 mediatheque@barr.fr

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English :

This traveling festival invites young and old alike to discover the richness of books in all their forms at 6 libraries in the Barr region: Andau, Barr, Dambach-la-Ville, Nothalten, Valff and Zellwiller.

L’événement Nomade Festival itinérant de bibliothèque en bibliothèque Barr a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Barr