Nomade Festival Verdun

1ère édition du Nomade Festival à #Verdun, la ville où toutes les énergies se rencontrent

Verdun accueille un tout nouveau rendez-vous culturel, libre, gratuit et ouvert à tous le Nomade Festival . Un festival à l’image de la ville, foisonnant, curieux, audacieux… et résolument vivant.

Un festival en mouvement Pendant 3 jours, du 19 au 21 février 2026, le Nomade Festival investit 14 lieux emblématiques de Verdun. Concerts, expositions, jeux vidéo, tatouage, débats, littérature, DJ sets… La Culture se vit ici en itinérance, au plus près des publics.

Une programmation éclectique Du rock à la soul, du rap à la funk, de la chanson intime à l’électro psychill. Des artistes, collectifs et créateurs comme The Lockpicks, Gnawas, Rouge Garance, Letsey, Jamie & Co, mais aussi des expos, ateliers jeux vidéo, rencontres d’auteurs, tattoo et bien d’autres surprises.

Verdun, terrain de jeu culturel Bars, lieux culturels, hôtels, jardins, brasseries… Toute la ville devient scène. Le Nomade Festival, c’est une invitation à flâner, découvrir, partager, au rythme des propositions artistiques.

Un festival libre et collectif Festival gratuit, en autogestion, porté par une énergie collective et citoyenne. Une philosophie simple, conviviale et inclusive. Nomade Festival venez comme vous êtes, repartez inspirés.Tout public

English :

1st edition of the Nomade Festival in #Verdun, the town where all energies meet

Verdun welcomes a brand new cultural event, free and open to all: the Nomade Festival . A festival in the city?s image, abundant, curious, daring? and resolutely alive.

A festival on the move For 3 days, from February 19 to 21, 2026, the Nomade Festival takes over 14 emblematic Verdun venues. Concerts, exhibitions, video games, tattooing, debates, literature, DJ sets? Here, culture is experienced on the move, in close proximity to the public.

Eclectic programming: from rock to soul, rap to funk, intimate chanson to electro psychill. Artists, collectives and creators such as The Lockpicks, Gnawas, Rouge Garance, Letsey, Jamie & Co, as well as exhibitions, video game workshops, meetings with authors, tattoos and many other surprises.

Verdun, a cultural playground: Bars, cultural venues, hotels, gardens, brasseries? The whole town becomes a stage. The Nomade Festival is an invitation to stroll, discover and share, to the rhythm of the artistic offerings.

A free, collective festival: a free, self-managed festival driven by a collective, citizen-based energy. A simple, friendly and inclusive philosophy. Nomade Festival: come as you are, leave inspired.

