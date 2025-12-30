NOMADE REGGAE FESTIVAL – 1 JOUR – PASS 1 JOUR SITE PLEIN AIR – ANGLEFORT Anglefort

NOMADE REGGAE FESTIVAL – 1 JOUR – PASS 1 JOUR Début : 2026-07-31 à 18:00. Tarif : – euros.

MELODIES DU MONDE PRÉSENTE : NOMADE REGGAE FESTIVAL – 1 JOURNomade Reggae Festival 2026 — 11ème édition Anglefort (01) – Entre lac & montagne, au pied du Grand ColombierDu 30 juillet au 2 août 2026Le Nomade Reggae Festival revient pour sa 11ème édition :l’événement reggae de l’été entre lac et montagne, au pied du Grand Colombier.Un cadre naturel exceptionnel pour quatre jours de musique, de paix, de solidarité et de fraternité.Le festival rassemble chaque année des artistes internationaux, des talents émergents et plusieurs scènes Sound System dans une ambiance unique et conviviale.Premiers noms 2026 :Alpha BlondyGroundation – I WOKS – Dub Silence… d’autres artistes seront annoncés prochainement.• Camping : 20€ au lieu de 25€ auprès du festival.• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans• Billets non remboursables mais transférablesInformations pratiquesAdresse : Chemin du Mansin, 01350 AnglefortAccès : 45 min Annecy & Genève • 54 min Chambéry • 1h30 Lyon • 1h24 Grenoble

