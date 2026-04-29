Nomade wine party Dîner Château de la Perrière Saint-Lager

Saint-Lager

Nomade wine party Dîner

Château de la Perrière 530, route de la Perrière Saint-Lager Rhône

Tarif : 98 – 98 – 98 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château de la Perrière vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement NOMADE WINE PARTY . … Voir la suite sur le site du festival

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Château de la Perrière 530, route de la Perrière Saint-Lager 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 52 51 50 contact@chateau-de-la-perriere.com

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English : NOMADE WINE PARTY Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Château de la Perrière will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event NOMADE WINE PARTY . … See more on the event website

L’événement Nomade wine party Dîner Saint-Lager a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais