Nomades des Terres Balades Contées

Miers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-27 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-12 2026-06-16

Des voyages itinérants en calèche vous sont proposés

Des voyages itinérants en calèche vous sont proposés. Sur une de ces après-midis, rejoignez les

voyageurs et voyageuses pour une balade sur des lieux remarquables avec Clément Bouscarel, paysan

conteur quercynois

Sur réservation, buvette sur place

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Miers 46500 Lot Occitanie +33 7 67 26 94 14

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English :

Touring trips in horse-drawn carriages are available

L’événement Nomades des Terres Balades Contées Miers a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne