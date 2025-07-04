Nomades des Terres Balades Contées Miers
Nomades des Terres Balades Contées Miers dimanche 26 avril 2026.
Nomades des Terres Balades Contées
Miers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-27 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-12 2026-06-16
Des voyages itinérants en calèche vous sont proposés
Des voyages itinérants en calèche vous sont proposés. Sur une de ces après-midis, rejoignez les
voyageurs et voyageuses pour une balade sur des lieux remarquables avec Clément Bouscarel, paysan
conteur quercynois
Sur réservation, buvette sur place
.
Miers 46500 Lot Occitanie +33 7 67 26 94 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Touring trips in horse-drawn carriages are available
L’événement Nomades des Terres Balades Contées Miers a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne