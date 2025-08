Nombreuses animations pour le Pardon de Scaër Scaër

Scaër Finistère

Début : 2025-08-29

fin : 2025-09-01

2025-08-29

Programme:

• Vendredi

– Vernissage de l’exposition » Les peintres Scaërois », centre Auguste Brizeux 18h

– Randonnée semi nocturne organisée par l’Association des Ruz Boutou , Place de la Libération 20h

• Samedi

– Concours de boules avec la boule Scaëroise, Boulodrome 9h30 et 14h

– Lectures océanes, street art et trésors des mers. A partir de 10h sur la Place de la Libération. Avec le Théâtre de l’Hêtre et Jacqueline Joron. Déploiement de la Bibliambule.

– Animations créatives à partir de 17h sur la Place de la Libération.

– Repas et concert du groupe Inish Dew. A partir de 19h. Organisé par la municipalité avec le comité des fêtes. Repas élaboré par le restaurant municipal.

• Dimanche

– Grillades et concours de palets. A partir de 12h.

• Lundi

– Concours de boules de la municipalité (inscription à partir de 8h30) dans le centre ville dès 10h

Tous le week-end

– Exposition « Les peintres Scaërois » au Centre Auguste Brizeux (vendredi, samedi et dimanche)

– Fête foraine. Place Victor Hugo .

Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 59 42 10

