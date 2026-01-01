Nomi-Nomi au Galactif Opéra, un spectacle musical à ne pas rater à La Nouvelle Seine La Nouvelle Seine Paris

Avis à tous les petits astronautes ! Du 18 janvier au 29 mars 2026, la célèbre chanteuse Nomi-Nomi installe son vaisseau spatial sur la péniche de La Nouvelle Seine pour son spectacle culte : « Nomi-Nomi au Galactic Opéra ».

Un show « Cosmique-Rock » taillé pour les enfants

Conçu spécifiquement pour l’imaginaire des 4 à 9 ans, ce spectacle musical est une explosion d’énergie. Loin des comptines classiques, Nomi-Nomi propose un véritable concert aux accents rock et aux mélodies entêtantes.

L’histoire ? Nomi-Nomi doit rejoindre le Galactic Opéra, mais le voyage est semé d’embûches rigolotes et de rencontres lunaires. Entre planètes mystérieuses et chansons survitaminées, les enfants participent activement à cette odyssée interstellaire.

Découvrez Nomi‑Nomi au Galactic Opéra, le nouveau spectacle musical et intergalactique de Nomi‑Nomi, à vivre tous les dimanches à 16h du 18 janvier au 29 mars 2026 à la Nouvelle Seine à Paris. Réservation sur BilletRéduc.

Du dimanche 18 janvier 2026 au dimanche 29 mars 2026 :

dimanche

de 16h00 à 16h45

payant

À partir de 10,95 euros.

Public enfants.

La Nouvelle Seine Péniche face au 3, quai de Montebello 75005 Paris

https://lanouvelleseine.com/events/nomi-nomi-au-galactic-opera/2026-03-01/ https://www.facebook.com/ChanteavecNomiNomi?locale=fr_FR



