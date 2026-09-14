Noms de noms, Saint-Sever! Rouen
jeudi 5 novembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Noms de noms, Saint-Sever!
Place des Emmurées Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 12:30:00
fin : 2026-11-05 13:30:00
Date(s) :
2026-11-05
Rue aux Anglais, place des Emmurées, rue du Mail… D’où peuvent bien venir ces noms ? Nous fréquentons ces lieux au quotidien et pourtant les origines de leurs dénominations sont bien souvent méconnues. Le temps d’un midi Partagez l’histoire de ces espaces avec un guide-conférencier.
Rdv Place des Emmurées
05 novembre à 12h30
Sans inscription .
Place des Emmurées Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
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English : Noms de noms, Saint-Sever!
L’événement Noms de noms, Saint-Sever! Rouen a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Rouen tourisme
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