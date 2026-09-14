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AGENDA · Rouen

Noms de noms, Saint-Sever! Rouen

jeudi 5 novembre 2026 · Rouen

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Place des Emmurées
Ville
76100 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rouen

Noms de noms, Saint-Sever!

Place des Emmurées Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 12:30:00
fin : 2026-11-05 13:30:00

Date(s) :
2026-11-05

Rue aux Anglais, place des Emmurées, rue du Mail… D’où peuvent bien venir ces noms ? Nous fréquentons ces lieux au quotidien et pourtant les origines de leurs dénominations sont bien souvent méconnues. Le temps d’un midi Partagez l’histoire de ces espaces avec un guide-conférencier.

Rdv Place des Emmurées
05 novembre à 12h30
Sans inscription   .

Place des Emmurées Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01  guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : Noms de noms, Saint-Sever!

L’événement Noms de noms, Saint-Sever! Rouen a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Rouen tourisme

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