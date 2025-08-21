Noms de Salles ! Causerie sur les lieux-dits et noms autour de Salles Salle Picoutin Salles

Noms de Salles ! Causerie sur les lieux-dits et noms autour de Salles

Salle Picoutin Rue du Château Salles Gironde

MUSEE DU VAL DE L’EYRE

Savez-vous que les noms des lieux racontent une histoire ? Que ce soit le Lanot, Bilos ou Lavignolle, chaque hameau, chaque quartier, chaque chemin porte la mémoire de celles et ceux qui ont façonné le territoire…

Une plongée passionnante dans les lieux-dits et toponymes autour de Salles.

En partenariat avec le Conseil des Sages de Salles et la commune de Salles, cette rencontre vous permettra de (re)découvrir la richesse et la signification de ces noms qui jalonnent notre quotidien.

Salle Picoutin Rue du Château Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 72 69 musee@valdeleyre.fr

