Noms d’oiseaux ! Luynes

Les animaux ont parfois des noms bien étranges… Mais pourquoi le petit gravelot s’appelle petit gravelot ? Et le pouillot véloce, est-il vraiment si véloce ? Au cours d’une balade à proximité de la Loire, ponctuée d’anecdotes amusantes, nous explorerons l’origine des noms des oiseaux que nous croiserons en chemin. Sortie proposée par Ligéria Nature en partenariat avec le CEN Centre Val-de-Loire

Réservation sur www.ligeria-nature.com

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo

Prêt de jumelles sur demande .

Avenue de l’Europe Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 43 39 68 17

English :

Animals sometimes have very strange names? But why is the little gravelot called « petit gravelot »? And is the swift chicken really that swift? On a walk along the Loire, punctuated by amusing anecdotes, we’ll explore the origins of bird names …

German :

Tiere haben manchmal sehr seltsame Namen? Aber warum heißt der kleine Sandregenpfeifer « kleiner Sandregenpfeifer »? Und ist der Teichrohrsänger wirklich so flink? Auf einem Spaziergang in der Nähe der Loire, der mit lustigen Anekdoten gespickt ist, erforschen wir die Herkunft der Namen von Vögeln …

Italiano :

Gli animali a volte hanno nomi molto strani? Ma perché il piccolo gravelot si chiama « petit gravelot »? E il pollo veloce è davvero così veloce? Durante una passeggiata lungo la Loira, scandita da aneddoti divertenti, esploreremo le origini dei nomi degli uccelli …

Espanol :

Los animales a veces tienen nombres muy raros.. ¿Por qué el pequeño gravelot se llama « petit gravelot »? ¿Y la gallina veloz es realmente tan veloz? Durante un paseo por el Loira, salpicado de divertidas anécdotas, exploraremos los orígenes de los nombres de las aves …

