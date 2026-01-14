Noms propres devenus biens communs Descartes

Noms propres devenus biens communs

21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Conférence dans le cadre de la semaine internationale de la Langue Française et de la Francophonie par M.Philippe Le Pape, président en Touraine de La Défense de la Langue Française.

Dans la limite des places disponibles.

21 Rue Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 48 09 50 73 lesamisdereneboylesve@orange.fr

English :

Conference as part of the Semaine Internationale de la Langue Française et de la Francophonie by Philippe Le Pape, Touraine president of La Défense de la Langue Française.

Subject to availability.

