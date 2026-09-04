« Non à l’argent » de Flavia Coste la salle Numéro 3 Riec-sur-Bélon
dimanche 25 octobre 2026 · la salle Numéro 3 · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
« Non à l’argent » de Flavia Coste
la salle Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Richard, architecte fauché, gagne 162 millions d’euros au loto. Il les refuse. Il réunit sa femme, sa mère et sa meilleure amie pour le leur annoncer. Ils ne le prennent pas très bien… Et oui, à quoi sert l’argent lorsque l’on a l’amour ?
Une comédie grinçante à ne surtout pas manquer ! .
la salle Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 51 64 98 02
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English :
L’événement « Non à l’argent » de Flavia Coste Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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