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« Non à l’argent » de Flavia Coste la salle Numéro 3 Riec-sur-Bélon

dimanche 25 octobre 2026 · la salle Numéro 3 · Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
la salle Numéro 3
Adresse
3 Rue du Presbytère
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif

Riec-sur-Bélon

« Non à l’argent » de Flavia Coste

la salle Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Richard, architecte fauché, gagne 162 millions d’euros au loto. Il les refuse. Il réunit sa femme, sa mère et sa meilleure amie pour le leur annoncer. Ils ne le prennent pas très bien… Et oui, à quoi sert l’argent lorsque l’on a l’amour ?
Une comédie grinçante à ne surtout pas manquer !   .

la salle Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 51 64 98 02 

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English :

L’événement « Non à l’argent » de Flavia Coste Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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