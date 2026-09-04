Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

« Non à l’argent » de Flavia Coste

la salle Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 15:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Richard, architecte fauché, gagne 162 millions d’euros au loto. Il les refuse. Il réunit sa femme, sa mère et sa meilleure amie pour le leur annoncer. Ils ne le prennent pas très bien… Et oui, à quoi sert l’argent lorsque l’on a l’amour ?

Une comédie grinçante à ne surtout pas manquer ! .

la salle Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 51 64 98 02

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English :

L’événement « Non à l’argent » de Flavia Coste Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS