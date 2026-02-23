Non au harcèlement ! Hall Rennes Vendredi 27 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Le collège **les Chalais** est mobilisé au quotidien dans la lutte contre le harcèlement scolaire.

En partenariat avec la **MJC Maison de Suède** et les éducateurs du **Relais**, un groupe de jeunes collégiens, ambassadeurs contre le harcèlement, a réalisé une vidéo de sensibilisation dans le cadre du concours national _NON au Harcèlement,_ organisé chaque année par l’Education nationale. Ce court film intitulé _Avant qu’arrive le pire …_ a pour objectif de montrer les mécanismes à l’œuvre dans une situation de harcèlement et d’amener les jeunes à réfléchir à la responsabilité de chacun, auteurs et témoins.

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



