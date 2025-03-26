NON, JE NE REGRETTE RIEN – SALLE POIREL Nancy

NON, JE NE REGRETTE RIEN Début : 2026-01-10 à 20:00. Tarif : – euros.

NON, JE NE REGRETTE RIENAnne CARRERE rend Hommage à Edith PIAFElle est la voix d’Edith Piaf dans le monde, avec plus de 400 concerts, de l’Olympia à l’Acropole d’Athènes, en passant par le Carnegie Hall ou le Barbican de Londres.Un show musical qui se veut être un « Hymne » à la Môme, à travers ses plus grands succès mais pas que, une palette de couleurs, d’émotions et d’atmosphères musicales qui nous embarquent dans des ambiances surprenantes, troublantes, émouvantes.Une autre façon de découvrir Piaf, la femme derrière l’artiste, celle qui a vécu, souffert et tant aimé.Sa voix est juste, puissante et douce, elle a le tempérament et le charisme des plus grands.On est touché au cœur, on découvre Anne Carrère, une interprète !On rit, on pleure, on ressent l’amour, la tendresse, la peine, la colère, la nostalgie… On est séduit, on chante, on danse, on vit le temps d’une parenthèse avec l’artiste sur scène, comme si on était avec elle. Elle ne fait que magnifier Edith Piaf, elle la perpétue et ça c’est noble, c’est beau ! Charles DUMONT

SALLE POIREL 3 rue Victor Poirel 54000 Nancy 54