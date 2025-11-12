Non ! Je veux pas Centre Culturel de Vichy Vichy
Non ! Je veux pas Centre Culturel de Vichy Vichy mercredi 12 novembre 2025.
Non ! Je veux pas
Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 18:00:00
fin : 2025-11-12 18:35:00
Date(s) :
2025-11-12
Ce spectacle plonge avec audace et tendresse dans l’univers bouillonnant de l’enfance. Chaque refus devient une affirmation, chaque non un véritable je .
.
Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
English :
This show plunges boldly and tenderly into the bubbling world of childhood. Every refusal becomes an affirmation, every « no » a real « I ».
German :
Dieses Stück taucht mit Kühnheit und Zärtlichkeit in die brodelnde Welt der Kindheit ein. Jede Ablehnung wird zu einer Bejahung, jedes « Nein » zu einem echten « Ich ».
Italiano :
Questo spettacolo si immerge con coraggio e tenerezza nel mondo ribollente dell’infanzia. Ogni rifiuto diventa un’affermazione, ogni « no » un vero « io ».
Espanol :
Este espectáculo se sumerge con audacia y ternura en el burbujeante mundo de la infancia. Cada negativa se convierte en una afirmación, cada « no » en un verdadero « yo ».
L’événement Non ! Je veux pas Vichy a été mis à jour le 2025-09-15 par Vichy Destinations